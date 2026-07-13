Троих пострадавших при обрушении пирса детей прооперировали в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при обрушении пешеходного пирса в бухте Муравьиная. Троих мальчиков, которые рухнули в воду вместе с обломками бетонного сооружения, прооперировали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После ЧП медицинская помощь потребовалась четверым молодым людям. Старший из них, 18-летний юноша, отделался легкими ушибами и от поездки в больницу отказался. А вот троих парней помладше – 14, 15 и 16 лет – экстренно госпитализировали.

По оценкам медиков, двое подростков получили травмы легкой степени тяжести, а еще один находился в состоянии средней тяжести. Из-за характера повреждений детям потребовалось хирургическое вмешательство.

«Всем пострадавшим в настоящее время медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачи успешно прооперировали мальчиков, сейчас они отдыхают и восстанавливаются», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Сейчас жизни детей находятся вне опасности. Напомним, по факту падения старого пирса с людьми Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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