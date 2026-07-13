Режим повышенной готовности ввели из-за непогоды в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье с 14 июля ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Влияние тайфуна BAVI принесет в регион штормовой ветер и мощные ливни, которые грозят подтоплениями. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики подтвердили, что 15 июля во Владивостоке и на значительной части края пройдут интенсивные дожди. Местами общее количество осадков может составить до 90 миллиметров, что равно 80% от всей месячной нормы.

На побережье ожидается ветер до 22 метров в секунду. Специалисты также прогнозируют паводки на малых водотоках с локальным подъемом воды почти до трех метров, что может привести к подтоплениям хозяйственных объектов и низких участков.

«Все аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Краевой оперативный штаб будет мониторить оперативную обстановку круглосуточно. Региональные силы находятся в полной готовности», – рассказали в министерстве по делам ГОЧС Приморского края.

Местных жителей призывают соблюдать меры предосторожности во время непогоды. В случае возникновения экстренных ситуаций нужно звонить по единому телефону спасения 112.

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