Глава СКР потребовал доклад по делу об обрушении пирса в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обрушения пирса в Приморском крае. Глава ведомства потребовал доклада о ходе уголовного дела. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Приморскому краю Эдуарду Трубчику лично отчитаться о расследовании. Доклад должен охватить как ход уголовного дела, так и доводы, которые появились в открытых источниках информации.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам, опубликованным в открытых источниках», – рассказали в Следственном комитете России.

Напомним, пирс в бухте Муравьиная обрушился 13 июля. Вместе с бетонными конструкциями в воду упали несколько человек. Трое мальчиков были экстренно госпитализированы.

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