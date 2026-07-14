Мальчик лишился пальца ноги после обрушения моста на Тавайзе в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи рассказали о состоянии подростков, пострадавших при обрушении моста в бухте Тавайза. После падения конструкции травмы получили четыре человека, троих из них пришлось отвезли в больницу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После комплексной диагностики выяснилось, что двоим несовершеннолетним требуются экстренные операции. Так, 16-летний мальчик потерял четвертый палец левой стопы. Врач-травматолог Ольга Шилова провела операцию по восстановлению и формированию культи. Ткани заживают правильно, а состояние пациента сейчас оценивается как средней степени тяжести.

Помощь хирургов также потребовалась 14-летнему парню с рваной раной бедра. Его кости и суставы оказались не повреждены. Ему аккуратно обработали и ушили разрыв, сейчас состояние ребенка полностью удовлетворительное.

«В настоящее время пациенты находятся в палате, где получают всю необходимую медикаментозную терапию и обезболивание по показаниям», – рассказали в Артемовской городской больнице.

После того как состояние обоих мальчиков окончательно стабилизируется, их выпишут домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

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