Прокуратура проверит информацию о происшествии с работником турбазы на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура проверит информацию о происшествии с работником туристической базы на Камчатке. Мужчина поехал за едой на вездеходе, получил травму и был найден сотрудниками МЧС. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оставшись без продуктов питания, работник выдвинулся в сторону ближайшего населенного пункта. В пути он повредил ногу, из-за чего не смог продолжить движение самостоятельно. Спасатели обнаружили мужчину вдали от базы и передали его медикам для обследования. При этом он рассказал представителям ведомства о длительной невыплате заработной платы.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства работы мужчины и детали задержки выплат. После проведения проверок специалисты дадут правовую оценку действиям руководства туристического объекта.

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