В ЗАТО Фокино возобновили подачу воды в жилые дома

Отключение воды коснулось почти десяти тысяч потребителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ЗАТО Фокино возобновили подачу воды, которая была приостановлена из-за загрязнения Волчанецкого водохранилища после обильных осадков. Об этом сообщил министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам министра, в течение суток система будет наполняться водой, и уже к вечеру водоснабжение постепенно начнет возвращаться в квартиры жителей. Он принес извинения за доставленные неудобства и заверил, что подвоз воды будет продолжаться до тех пор, пока все дома не будут полностью обеспечены водопроводной водой.

Напомним, что подача воды была остановлена 14-15 июля, когда в водохранилище попало значительное количество грунта, и в пробах зафиксировали превышение допустимых параметров. Отключение затронуло около 10 тысяч потребителей. Прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ и организацию подвоза воды населению, а также вопрос перерасчета платы за коммунальную услугу. Восстановление водоснабжения проходит под контролем надзорных органов.

Ранее «КП» писала, что жители ЗАТО Фокино испытывают проблемы с водой из-за прошедших осадков.

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