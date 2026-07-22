Подземные толчки магнитудой 5.0 официально подтвердили в Приморье Фото: Марина БУНАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Японском море возле побережья Тернейского района действительно произошло землетрясение магнитудой 5.0. Факт сейсмической активности напротив села Малая Кема подтвердил профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее данные о подземных толчках не имели официального подтверждения. Как выяснилось, очаг находился на очень большой глубине. Именно поэтому жители побережья не почувствовали абсолютно никаких последствий на суше. Угрозы возникновения цунами и дополнительных рисков для территории региона нет.

«Но очень глубоко и неощутимо. Обычное явление для нашего региона», – рассказал профессор департамента мониторинга и освоения георесурсов Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков.

Обстановка в регионе остается спокойной. Никакой опасности для людей нет.

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