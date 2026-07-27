Ремонтная программа Примтеплоэнерго выполнена на 50% Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Примтеплоэнерго продолжает подготовку объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Ремонтная программа предприятия ведется во всех филиалах согласно утвержденному графику и уже выполнена на 50%.

«Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. На сегодняшний день уже установлено 11 котлов, заменено свыше 100 насосов и 20 единиц тяго-дутьевого оборудования. Особое внимание уделяется обновлению тепловых сетей — специалисты уже заменили около девяти километров трубопроводов, в том числе с применением современных предизолированных труб, отличающиеся высокой надежностью, длительным сроком службы и устойчивостью к коррозии», — подчеркнул генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Как отметил Вячеслав Бабич, усиленная работа в этом году ведется в Находкинском филиале. Для повышения надежности теплоснабжения специалисты заменили порядка пяти километров тепловых сетей, что составляет 177% от планового объема работ. Активные работы продолжаются и в других филиалах предприятия. Так, в Михайловском и Артемовском филиалах уже заменено около одного километра тепловых сетей в каждом.

Помимо реализации ремонтной программы, в 2026 году Примтеплоэнерго планирует установить 11 автоматизированных модульных котельных. Современные объекты заменят изношенные котельные, а также позволят повысить надежность и стабильность теплоснабжения для жителей Приморского края.