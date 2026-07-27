ДРСК напоминает: работы в охранных зонах ЛЭП требуют обязательного согласования Фото АО ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) предупреждают о необходимости обязательного согласования проведения работ в охранных зонах ЛЭП. С начала года в приморском филиале ДРСК зафиксировано 20 фактов повреждений кабельных и воздушных линий электропередачи по вине сторонних лиц.

Так, днем 22 июля произошло отключение сразу двух линий электропередачи 110 кВ во Владивостоке. Причиной массового отключения электроэнергии стало несанкционированное выполнение сторонней организацией монтажа проводов на недопустимом расстоянии от высоковольтной линии электропередачи 110 кВ. Энергетиками оперативно были организованы работы по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения. Менее чем за два часа большая часть потребителей была подключена к электроснабжению. В этот же день специалисты демонтировали сторонние провода и включили линию в работу. В настоящее время организована работа по выявлению собственников, установивших незаконные конструкции на опорах ЛЭП.

Энергетики ДРСК напоминают о запрете на любые действия в охранных зонах линий электропередачи, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, а также причинить вред жизни и здоровью людей. Строительство, организация автостоянок, обрезка и вырубка деревьев, погрузочно-разгрузочные и сельхозработы в охранной зоне ВЛ должны быть обязательно согласованы с электросетевой организацией.

– Большинство случаев выполнения несанкционированных работ выявляются нашими специалистами при внеплановых осмотрах линий или уже по факту нарушения электроснабжения, — рассказывает главный инженер филиала «Приморские электрические сети» Валерий Старовойтов. – К сожалению, не все ответственные лица понимают важность безопасного выполнения работ в охранной зоне ЛЭП.

Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены постановлением правительства № 160. Для проведения любых работ в охранных зонах линий электропередачи нужно за 15 дней до их начала обратиться с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта. Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, также должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней с даты поступления сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ.

Охранная зона ЛЭП — это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линий напряжением 0,4 кВ это расстояние составляет два метра от крайнего провода, для 10 кВ – десять метров, для 35 кВ – 15 метров, на линиях 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров.