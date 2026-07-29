Шлейф пепла от Шивелуча дошел до поселка Атласово на Камчатке

29 июля облако пепла от вулкана Шивелуч достигло Мильковского округа. Незначительные осадки зафиксировали в поселке Атласово на Камчатке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Ранее вулканическая пыль уже накрыла пять населенных пунктов: небольшие пеплопады прошли в поселках Ключи, Козыревск, Майское, Эссо и Анавгай. Теперь шлейф добрался и до Атласово. При этом по словам спасателей, жизнедеятельность населения никак не нарушена. Звонки в единую дежурно-диспетчерскую службу округа от жителей не поступали.
«В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч, днем 29 июля зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в посёлке Атласово Мильковского округа», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В настоящее время специалисты продолжают мониторинг обстановки в районе. Угрозы для безопасности людей нет.
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