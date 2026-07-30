Прокуратура проверит обстоятельства отравления бытовой химией девочки в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лесозаводске 11-летняя девочка отравилась средством для чистки плит. Информацией о случившемся заинтересовалась прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники ведомства организовали проверку после сообщений о происшествии. Специалисты дадут оценку деятельности медицинского учреждения, где ребенку оказывали помощь. Кроме того, правоохранители проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетней девочки в семье.

Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также оценить своевременность обращения в больницу и полноту оказанных медицинских услуг. При необходимости ведомство примет строгие меры реагирования.

«Ход и результаты доследственной проверки по данному факту на контроле Лесозаводской межрайонной прокуратуры», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Выяснение всех деталей случившегося с ребенком продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.