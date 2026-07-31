Проезд для всех видов транспорта открыли на трассе в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае дорожники полностью восстановили движение на участке автомобильной трассы Осиновка – Рудная Пристань. Ранее там действовали ограничения для водителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения были сняты на участке с 55-го по 56-й километр дороги. Теперь автомобильное сообщение на этом направлении осуществляется в штатном режиме. Специалисты дорожных служб убедились в безопасности проезжей части.

«Проезд для всех видов транспорта на участке с 55-го по 56-й километр на автодороге Осиновка – Рудная Пристань есть для всех видов транспорта», – рассказали в правительстве Приморского края.

При этом сложная обстановка сохраняется в Партизанском округе, где мощный паводок полностью разрушил автомобильный мост. В ближайшее время там планируют организовать лодочную переправу.

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