Подземные толчки магнитудой 5.4 зафиксировали на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сейсмологи зафиксировали новое землетрясение. Очередной подземный толчок произошел в акватории у побережья полуострова вечером 2 августа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным приборов, сейсмическое событие магнитудой 5.4 произошло в 17:21 по местному времени. Эпицентр удара находился на глубине 39,6 километра. Очаг землетрясения располагался в 479 километрах от столицы края – Петропавловска-Камчатского.

«Землетрясение магнитудой 5.4 зафиксировано 2 августа на глубине 39,6 километра», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Напомним, это уже четвертое землетрясение у берегов Камчатки за последние сутки. Ранее 2 августа приборы зафиксировали три подземных толчка разной силы. Самые мощные из них магнитудой 5.7 произошли утром и днем, а их очаги залегали на глубинах в 8 и 31 километр.

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