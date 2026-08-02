Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2026 9:35

Подземные толчки магнитудой 5.4 зафиксировали на Камчатке

Эпицентр сейсмического события находился на глубине почти 40 километров
Алина ВЕСНИНА
Подземные толчки магнитудой 5.4 зафиксировали на Камчатке

Подземные толчки магнитудой 5.4 зафиксировали на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке сейсмологи зафиксировали новое землетрясение. Очередной подземный толчок произошел в акватории у побережья полуострова вечером 2 августа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным приборов, сейсмическое событие магнитудой 5.4 произошло в 17:21 по местному времени. Эпицентр удара находился на глубине 39,6 километра. Очаг землетрясения располагался в 479 километрах от столицы края – Петропавловска-Камчатского.

«Землетрясение магнитудой 5.4 зафиксировано 2 августа на глубине 39,6 километра», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Напомним, это уже четвертое землетрясение у берегов Камчатки за последние сутки. Ранее 2 августа приборы зафиксировали три подземных толчка разной силы. Самые мощные из них магнитудой 5.7 произошли утром и днем, а их очаги залегали на глубинах в 8 и 31 километр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.