Мужчина погиб во время похода к Авачинскому вулкану на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства гибели туриста в Елизовском районе. Тело мужчины обнаружили у подножия популярного Авачинского вулкана. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Официальное сообщение о случившейся трагедии поступило в следственные органы 3 августа. Правоохранители сразу же организовали доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты профильного ведомства вместе с судебно-медицинским экспертом уже внимательно осмотрели тело погибшего туриста. Видимых следов какой-либо насильственной смерти на нем не обнаружили.

«По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Ранее министр по ЧС региона сообщал, что на Авачинском перевале одному из туристов внезапно стало плохо со здоровьем, и за ним экстренно вылетел вертолет.

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