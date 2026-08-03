Расчистку русел рек продолжат для минимизации ущерба от паводков в Приморье Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье продолжат работу по дноуглублению и расчистке русел рек. Губернатор края Олег Кожемяко отметил высокую эффективность профилактических мер после прошедшего циклона. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты проанализировали последствия ливней и привели в пример Спасск-Дальний. В городе выпало 155 миллиметров осадков, но реки Кулешовка и Спассовка не вышли из берегов так сильно, как в прошлом году. Для сравнения, в 2023 году при меньшем количестве осадков (129 миллиметров) в муниципалитете пострадали около трех тысяч подворий, а в этот раз – всего около 100.

«Поручил правительству края продолжить расчистку на реках для минимизации ущерба от возможных паводков», – рассказал глава региона.

Всем жителям, чьи участки все-таки оказались подтоплены во время недавнего циклона, муниципалитеты обязательно окажут необходимую помощь.

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