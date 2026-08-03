Прокуратура проверяет обстоятельства падения ребенка из окна в Приморье Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Большом Камне годовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Информацией о произошедшем заинтересовалась прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несчастный случай произошел 16 июля на улице Карла Маркса. Ребенка с травмами увезли в больницу, сейчас врачи устанавливают степень причиненного здоровью вреда. По факту инцидента организована процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура. Также ведомство даст оценку работе органов профилактики.

Сотрудники ведомства отмечают, что проблема падения малышей из окон стоит очень остро. Родителей призывают усилить бдительность и не оставлять детей без присмотра.

«За летний период зафиксировано 13 случаев падения детей из окон, трое из них погибли», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

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