Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна в Приморье Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже. Информацией о произошедшем в поселке Заводской заинтересовалась прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несчастный случай произошел 5 августа в многоквартирном доме на улице Ленина. Ребенок выжил, но получил травмы различной степени тяжести. Мальчика экстренно госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Надзорное ведомство проведет проверку и даст оценку работе органов профилактики безнадзорности. По факту инцидента заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«На контроле ход и результаты расследования уголовного дела», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сотрудники ведомства отмечают рост подобных несчастных случаев летом. Родителей призывают быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

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