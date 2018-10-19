2018-10-19T10:56:32+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Где красиво отметить 80-летие Приморья, и зачем Митволю конкурировать с Кожемяко

Где красиво отметить 80-летие Приморья, и зачем Митволю конкурировать с КожемякоГде красиво отметить 80-летие Приморья, и зачем Митволю конкурировать с Кожемяко

Эфир 19 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 19.10.18

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В какой город или район Приморья вы бы ни за что не поехали? Ответ на этот вопрос мы ждём от слушателей сегодня - во время эфира, посвящённого 80-летию края. Также об успехах, проблемах и перспективах региона поговорим с гостями в студии: это сенатор Людмила Талабаева и бывший мэр Артёма, депутат Госдумы Владимир Новиков.

Кроме того, представим свежий номер «Комсомолки» и программу юбилейных мероприятий. А политолог Павел Наливайкопрокомментирует появление «зелёного» конкурента у врио губернатора Олега Кожемяко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 19.10.18.

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