30 Окт. 00:00 2018-10-30T03:25:37+03:00

Тигриный роман, свои и «залётные» на губернаторских выборах, и где ждать продолжения мостопада

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.10.18 00:00 00:00

Первый час сегодняшнего эфира программы «Что приморцу хороШоу» посвятим изучению списка желающих засветиться на губернаторских выборах в Приморье. Лишь единицы из них - реальные претенденты, о чём с ведущими побеседуют политолог Сергей Гребенюк и политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Кроме того, продолжим разговор об аварийных мостах Приморья и судьбе 49-летнего водителя фуры, жизнь которого сильно изменилась после ЧП 26 октября на Осиновском мосту.

Также в программе: анонс свежего номера "Комсомолки", новая тигриная пара и браконьеры на "Земле леопарда".

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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