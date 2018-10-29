Водителя грузовика, под которым провалился мост в Приморье, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 05:55 2018-10-29T07:37:17+03:00

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Водителя фуры, под которой провалился мост в Михайловском районе, взяли под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил представитель Ленинского суда Владивостока.

– На прошедшем заседании решался вопрос о мере пресечения для 49-летнего подозреваемого. Его поместили под стражу на два месяца. На этом настоял представитель обвинения, – пояснил он.

ЧП в районе села Осиновка произошло 27 октября. Там обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку. В «Мазде» находилась 25-летняя девушка с маленькой дочкой. Обе они погибли.

Большегруз ехал с перевесом: допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн, а фура весила 27 тонн. Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Чем обусловлена жесткая мера пресечения в отношении водителя – не очень понятно. В СИЗО, по идее, отправляют подозреваемых, которые могут скрыться или уничтожить улики – в общем, всяких опасных или скользких типов. Не исключено, что строгость правоохранителей вызвана большим резонансом вокруг этой трагедии.

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