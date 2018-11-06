6 Нояб. 00:00 2018-11-07T02:14:34+03:00

Дешёвая рыба во Владивостоке, первый снег и вопросы для Галуста Ахояна

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 6.11.18 00:00 00:00

В начале этой короткой рабочей недели подведём итоги предыдущей, которая запомнилась арестом Виктора Милуша, первым снегопадом в Приморье, снижением цен на рыбу и другими событиями.

В 9 часов в студию радио «Комсомольская правда»-Приморье» придёт известный политик, депутат Законодательного собрания Галуст Ахоян. В том числе он ответит на вопросы, скольких людей успел прооперировать хирург Ахоян, прежде чем ушёл в политику и бизнес, и когда могут быть приняты поправки в закон о муниципальных выборах в Приморье.

Также в программе «Что приморцу хороШоу» полистаем свежий номер «Комсомолки».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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