2018-11-14T05:52:50+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Общественный транспорт Владивостока и что здесь делает кофейный фермер из Панамы

Общественный транспорт Владивостока и что здесь делает кофейный фермер из ПанамыОбщественный транспорт Владивостока и что здесь делает кофейный фермер из Панамы

Эфир 14 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 14.11.18

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Как действует безналичная система расчета в автобусах и остальном общественном транспорте Владивостока, что еще меняется: эту тему обсудим сегодня подробно на радио «Комсомольская правда»-Приморье» с 8 до 10 часов. Первыми гостями будут руководитель управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин и директор Автоматического диспетчерского центра Владивостока Татьяна Курочкина.

Главный редактор "Комсомолки" во Владивостоке Александр Сырцов расскажет, когда выйдет продолжение нашумевшей публикации "Дневник жены бывшего губернатора". А в 10 часов узнаем, зачем легендарный панамский кофейный плантатор Рикардо Койнер прилетел во Владивосток. Вместе с ним придет давний друг редакции, региональный директор сети «Кафема» Каталина Школа.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 14.11.2018.

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