100 литров бензина, итоги недели и лучшие горнолыжные курорты для приморцев
Эфир 26 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 26.11.18
Начнем эфир понедельника с итогов прошедшей семидневки - а именно с предвыборной горячей субботы и отставки сразу двух вице-губернаторов. Свои мнения в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» выскажут политологи.
Автомобильные темы ведущие обсудят вместе с Евгением Штыгайло в рубрике «Дави на газ». А pr-менеджер Юлиана Виноградова подведёт итоги конкурса для подписчиков «комсомольской» страницы в Instagram и назовёт имя победителя, которому досталось 100 литров бензина.
В 9:05 гостьей программы «Что приморцу хороШоу» будет генеральный директор туристического агентства «Лагуна» Майя Помазанская. Поговорим о горнолыжных центрах Приморья, Сахалина и ближайших зарубежных стран.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 26.11.18.