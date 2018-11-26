100 литров бензина, итоги недели и лучшие горнолыжные курорты для приморцев

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-26T04:39:07+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 26.11.18 00:00 00:00

Начнем эфир понедельника с итогов прошедшей семидневки - а именно с предвыборной горячей субботы и отставки сразу двух вице-губернаторов. Свои мнения в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» выскажут политологи.

Автомобильные темы ведущие обсудят вместе с Евгением Штыгайло в рубрике «Дави на газ». А pr-менеджер Юлиана Виноградова подведёт итоги конкурса для подписчиков «комсомольской» страницы в Instagram и назовёт имя победителя, которому досталось 100 литров бензина.

В 9:05 гостьей программы «Что приморцу хороШоу» будет генеральный директор туристического агентства «Лагуна» Майя Помазанская. Поговорим о горнолыжных центрах Приморья, Сахалина и ближайших зарубежных стран.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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