2018-12-27T06:25:14+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что изменит во Владивостоке новый и.о. мэра?

Что изменит во Владивостоке новый и.о. мэра?Что изменит во Владивостоке новый и.о. мэра?

Эфир 27 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу 27.12.18.

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В этот четверг на радио «Комсомольская правда» - Приморье» сначала подведём итоги 2018 года вместе с автоэкспертом Евгением Штыгайло, расскажем о новых мультфильмах и фильмах, обсудим новости.

В 9:05 в прямом эфире на ваши вопросы ответит новый и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк. Прежде всего, интересно, как он будет справляться со снегопадами и благоустраивать, развивать город; собирается ли участвовать в 2019 году в конкурсной процедуре по избранию главы администрации.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу 27.12.18..

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