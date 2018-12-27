Что изменит во Владивостоке новый и.о. мэра?

СЕГОДНЯ 00:00 2018-12-27T06:25:14+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу 27.12.18. 00:00 00:00

В этот четверг на радио «Комсомольская правда» - Приморье» сначала подведём итоги 2018 года вместе с автоэкспертом Евгением Штыгайло, расскажем о новых мультфильмах и фильмах, обсудим новости.

В 9:05 в прямом эфире на ваши вопросы ответит новый и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк. Прежде всего, интересно, как он будет справляться со снегопадами и благоустраивать, развивать город; собирается ли участвовать в 2019 году в конкурсной процедуре по избранию главы администрации.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.