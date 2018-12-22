2018-12-22T09:40:26+03:00
Политика

Во Владивостоке назначили нового главу города

Олег Гуменюк раньше работал с нынешним губернатором Приморья
Артём КАБАНКОВ
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Теперь у Владивостока будет новый руководитель - пусть и временный. Фото: EHBТеперь у Владивостока будет новый руководитель - пусть и временный. Фото: EHB
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В приморской столице назначили нового временного главу. Исполняющим обязанности мэра Владивостока стал Олег Гуменюк, назначенный первым вице-мэром. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

До этого Владивосток несколько месяцев жил вообще без руководителя. После добровольной отставки прежнего мэра Виталия Веркеенко приморские депутаты долгое время не могли договориться о выборах нового руководителя. Масла в огонь подливала инициатива врио губернатора Олега Кожемяко о возвращении прямых выборов руководителей муниципалитетов. Впрочем, времена изменились. Кожемяко стал новым главой региона, обещания о «народных» выборах как-то подзабылись – и депутаты все-таки решили назначить новые выборы. 20 декабря на заседании Думы приняли решение о начале процедуры по формированию конкурсной комиссии в составе восьми человек. Комиссия уже начнёт принимать документы и рассматривать их. На все про все у них есть максимум 100 дней.

Олег Гуменюк собственной персоной. Фото: Амур. инфо

Олег Гуменюк собственной персоной. Фото: Амур. инфо

На время подготовки голосования (депутатского, а не народного) Владивостоком будет управлять Олег Гуменюк. Ранее он возглавлял Хозяйственное управление краевой администрации. На посту первого вице-мэра он сменил Сергея Шерстюка – человека из команды Веркеенко. Примечательно, что Гуменюк связан с новым губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Ранее он у него работал министром и зампредседателя правительства Амурской области.

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