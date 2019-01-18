СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-18T04:39:57+03:00

Театральный марафон начинается с Владивостока, а Крещение - с совета врача

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.01.2019 00:00 00:00

Сегодня основное внимание в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» уделим старту Всероссийского театрального марафона, ради которого во Владивосток съехались федеральные чиновники и популярные актеры. На вопрос «Любите ли вы театр?» ответят известные политики, спортсмены, деятели культуры.

Также уделим внимание предстоящим крещенским купаниям: ценные советы начинающим даст опытный врач скорой помощи. А с ректором Приморского краевого института развития образования Еленой Григорьевой поговорим об обучении педагогов и конкурсе исследовательских проектов «Человек и природа».

Эфир продлится с 8 до 11 часов. В гости также придут: керамист, руководитель некоммерческой организации «Благое дело» Геннадий Антропов и pr-директор академического театра имени Горького Мила Малахова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.