2019-01-18T04:39:57+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Театральный марафон начинается с Владивостока, а Крещение - с совета врача

Театральный марафон начинается с Владивостока, а Крещение - с совета врачаТеатральный марафон начинается с Владивостока, а Крещение - с совета врача

Эфир 18 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.01.2019

00:00
00:00

Сегодня основное внимание в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» уделим старту Всероссийского театрального марафона, ради которого во Владивосток съехались федеральные чиновники и популярные актеры. На вопрос «Любите ли вы театр?» ответят известные политики, спортсмены, деятели культуры.

Также уделим внимание предстоящим крещенским купаниям: ценные советы начинающим даст опытный врач скорой помощи. А с ректором Приморского краевого института развития образования Еленой Григорьевой поговорим об обучении педагогов и конкурсе исследовательских проектов «Человек и природа».

Эфир продлится с 8 до 11 часов. В гости также придут: керамист, руководитель некоммерческой организации «Благое дело» Геннадий Антропов и pr-директор академического театра имени Горького Мила Малахова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.01.2019.

Скачать передачу [mp3, 315.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Большом Камне на пожаре погиб человек
Во Владивостоке в районе Орлиного Гнезда сгорел автомобиль
Доступную навагу и горбушу с Камчатки начнут поставлять в Приморье
Дальневосточная таможня поймала контрабандистов, промышлявших живым крабом
Во Владивостоке нашли тело утонувшего аквалангиста
Муданьцзяньский университет приглашает на курсы и стажировки школьников из Владивостока
Аэропорт отменил два местных авиарейса
Сильный ветер разгулялся на побережье Приморья
Приморский «Адмирал» бесславно уступил «Северстали»
Двух беспечных школьников за сутки сбили в Приморье
Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь
Полиция Приморья изъяла из продажи 50 тысяч литров алкоголя
Отряд кораблей ТОФ возвращается во Владивосток из дальнего похода
Неравнодушных горожан зовут обсудить новый детсад во Владивостоке
Житель Приморья перепил и открыл стрельбу по школьникам
Жительница Приморья пропила телевизор и обманула любовника
«Губернаторскую тысячу» получат почти 590 тысяч пенсионеров Приморья