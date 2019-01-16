2019-01-16T08:46:42+03:00
Общество

Не занимайтесь самодеятельностью: как МЧС Приморья готовится к Крещению 2019

В мероприятии будет задействовано 210 спасателей и 65 единиц техники
Анна ПЛЕТНЕВА
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Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края, заместитель начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий рассказал, как в крае готовятся к Крещению. По его словам, погода в этом году подготовила местным жителям неприятный сюрприз в качестве неустойчивого льда.

- Зима в 2019 году выдалась тёплой, случалось, что температура воздуха достигала плюсовых значений. Из-за этого лёд плохой, застывал отдельными льдинами, а между ними - промоины. Это влечёт за собой провалы под лёд и гибель людей, - рассказал Леонид Маковецкий.

Места для купания совместно с епархией определяли сами главы муниципальных образований.

- Инспекторы уже обеспечивают безопасность на обговоренных местах: проверяют толщину льда, сходни (доска со специальными планками - Прим.ред.), совместно с полицией и другими органами огораживают территорию, медики и спасатели организовывают пункты обогрева. В проруби окунутся от 300 до 1000 человек, - рассказал Леонид Маковецкий.

Всего в Приморье насчитывается 23 купели, из них 18 - проруби. К слову, купаться в морских прибрежных частях Леонид Маковецкий не рекомендует. Он также отметил, что и в прорубь нырять необязательно.

- Достаточно омыть руки и лицо. Об этом говорили и в епархии. Но видимо наш народ уже настолько привык к этой традиции, что решает окунаться, - отметил собеседник «Комсомольской правды».

Как и президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко, Леонид Маковецкий ещё раз напомнил, что алкоголь и зимние ныряния - вещи несовместимые. Он посоветовал тем, кто всё же хочет «принять на грудь», отправляться в кафе, бары и рестораны. Обычно сотрудники полиции пытаются контролировать тех, кто пришёл к купели: чаще всего внимание обращается на молодёжь, на чёрные пакеты в руках людей и на звук, исходящий от них.

- Некоторые люди превращают праздник в пьянку. Много историй, когда купающиеся страдают даже не в процессе, а после того, как вылезли из проруби: наступили на разбитую бутылку, поскользнулись на пакете или пластиковой бутылке - упали и получили ушибы. Таких обращений в медицинские учреждения было много, - рассказал Леонид Маковецкий.

Собеседник агентства обозначил и основную цель сотрудников МЧС: самое главное, чтобы мероприятие прошло без жертв. Все сведения, где и когда расположатся крещенские купели, размещены на сайте ГУ МЧС. Что касается Владивостока, самым безопасным местом спасатели считают бухту Новик. Там на базе отдыха Novik Country Club администрация организовала купель со всеми необходимыми мерами безопасности и пунктом обогрева.

- В прибрежной части Амурского залива и на Спортивной набережной купели не будет. Ледовая обстановка просто не позволит этого сделать и вообще влечёт за собой угрозу жизни и здоровью населения, - ещё раз уточнил Леонид Маковецкий.

Напоследок спасатель обратился к тем, кто организовывает эти купания и к тем, кто планирует купаться:

- Соблюдайте все меры безопасности и не занимайтесь самодеятельностью. Если вы всё-таки решили провести обряд омовения, то приезжайте туда, где безопасно, - подытожил Леонид Маковецкий.

К слову, он также отметил, что коммерческие организации, собирающие деньги за купание, в частности организаторы проруби в посёлке Трудовое по улице Лиманная, 7а, заявку в МЧС не подавали. Это значит, что обеспечивать безопасность на том участке специалисты не будут. Тоже самое он ответил и про базу отдыха «Маяк».

Только цифры

В мероприятии будет задействовано 210 спасателей и 65 единиц техники.

От «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», куда входят полиция, медики, волонтёры и сотрудники администраций муниципальных образований, - 965 человек и 112 единиц техники.

Всего в мероприятии примут участие 12100 человек.

Места, где можно будет совершить обряд омовения - 23, из них 18 - проруби.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», 19 января 2019 года православные христиане Приморья будут праздновать Крещение Господне. Владивостокская епархия рассказала, где местные жители и гости края смогут окунуться в крещенскую купель. К слову, 18 января, в Крещенский сочельник, во всех храмах Владивостокской епархии пройдут праздничные богослужения.

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