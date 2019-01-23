СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-23T05:55:15+03:00

Как в Приморье поступают с неплательщиками за коммуналку

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 23.01.2019 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня с 8 до 9 часов обсудим назначение нового руководителя департамента здравоохранения края - Виктора Фисенко. В прямом эфире выскажутся депутаты и представители учреждений здравоохранения.

В 9:05 состоится большой разговор о накопившихся долгах за коммунальные услуги: дадим слово поставщикам воды и тепла, юристам и обычным жителям региона.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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