2019-01-24T05:23:08+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВОксана КИСЕЛЁВА

На каком языке говорить с рыбаками и что делать с тигром Амуром

На каком языке говорить с рыбаками и что делать с тигром АмуромНа каком языке говорить с рыбаками и что делать с тигром Амуром

Эфир 24 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.01.2019

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Сегодня эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» продлится с 8 до 11 часов. Сначала поговорим о рейдах спасателей на льду и о том, как они убеждают рыбаков не рисковать жизнями. Первые гости: руководитель краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель и спасатель Игорь Савченко.

Второй час посвятим тигру Амуру, вокруг которого началась новая шумиха - уже без участия козла. А в 10:05, как обычно по четвергам, в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым. Обсудим случаи возрастной и прочей дискриминации на работе.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.01.2019.

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