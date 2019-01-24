На каком языке говорить с рыбаками и что делать с тигром Амуром
Эфир 24 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.01.2019
Сегодня эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» продлится с 8 до 11 часов. Сначала поговорим о рейдах спасателей на льду и о том, как они убеждают рыбаков не рисковать жизнями. Первые гости: руководитель краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель и спасатель Игорь Савченко.
Второй час посвятим тигру Амуру, вокруг которого началась новая шумиха - уже без участия козла. А в 10:05, как обычно по четвергам, в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым. Обсудим случаи возрастной и прочей дискриминации на работе.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.01.2019.