СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-26T03:56:07+03:00

Темная лошадка в администрации Приморского края 00:00 00:00

Cегодня начнем программу «Что приморцу хороШоу» с кадровых перестановок в администрации края. В том числе губернатор Олег Кожемяко уволил руководителя департамента образования Надежду Кочурову. Замену ей губернатор выбрал в Находке. Чем интересен этот человек - попробуем выяснить в прямом эфире.

Также полистаем свежий номер газеты «Комсомольская правда»; узнаем, какие нарушения нашла Контрольно-счетная палата края и обсудим интересные новости.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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