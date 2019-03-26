2019-03-26T03:56:07+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Темная лошадка в администрации Приморского края

Темная лошадка в администрации Приморского краяТемная лошадка в администрации Приморского края

Эфир 26 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Темная лошадка в администрации Приморского края

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Cегодня начнем программу «Что приморцу хороШоу» с кадровых перестановок в администрации края. В том числе губернатор Олег Кожемяко уволил руководителя департамента образования Надежду Кочурову. Замену ей губернатор выбрал в Находке. Чем интересен этот человек - попробуем выяснить в прямом эфире.

Также полистаем свежий номер газеты «Комсомольская правда»; узнаем, какие нарушения нашла Контрольно-счетная палата края и обсудим интересные новости.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Темная лошадка в администрации Приморского края.

Скачать передачу [mp3, 84.4 МБ]
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