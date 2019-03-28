2019-03-28T03:54:24+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Выборы мэра Владивостока - на радио «Комсомольская правда»

Выборы мэра Владивостока - на радио «Комсомольская правда»Выборы мэра Владивостока - на радио «Комсомольская правда»

Эфир 28 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Выборы мэра Владивостока - на радио «Комсомольская правда»

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Главное событие этого четверга во Владивостоке - выборы нового мэра. С декабря прошлого года и.о. мэра - Олег Гуменюк, который уже был в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» и наверняка придет еще. А пока сохраняется интрига: как поведут себя сегодня конкуренты Гуменюка - депутат городской думы Кирилл Григорьев и лидер приморских садоводов, общественный советник губернатора Александр Юртаев. Возьмут самоотвод или нет?

В программе «Что приморцу хороШоу» сегодня будут прямые включения из Думы Владивостока, также читайте подробности на сайте dv.kp.ru. Имя победителя станет известно после 10 часов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Выборы мэра Владивостока - на радио «Комсомольская правда».

Скачать передачу [mp3, 86.0 МБ]
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