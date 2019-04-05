СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-05T04:04:06+03:00

Парковки для мам и воздух Владивостока 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» с 8 до 9 часов пройдемся по новостям края; обсудим инициативу охоты из лука и очередной перенос продажи отелей «Хаятт».

В 9:03 эфир продолжит программа «У нас на районе». Темы сегодня - самые загрязненные микрорайоны Владивостока и специальные парковочные места для мам. Жители Уссурийска, Находки и других территорий Приморья, присоединяйтесь к обсуждению!

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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