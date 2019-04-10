СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-10T04:10:35+03:00

Что приморцу хороШоу: обсуждаем приговор бывшему мэру Игорю Пушкареву 00:00 00:00

В Москве затянулось оглашение приговора бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Чем все-таки закончился этот процесс, и в чем была главная ошибка Пушкарева? Об этом поговорим с экспертами по телефону и в студии радио "Комсомольская правда" - Приморье".

Также обсудим новости автомобильного рынка, идею создать приют для престарелых животных и заявление актера, музыканта Дмитрия Певцова о свинстве организаторов его гастролей в Приморье и Хабаровском крае.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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