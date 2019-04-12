СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-12T04:28:33+03:00

«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной?

«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной? 00:00 00:00

В программе «Что приморцу хороШоу» с 8 часов обсудим депутатские зарплаты в Приморье, вредных животных и поставку продуктов в детские лагеря.

В 9 часов эфир продолжит программа «У нас на районе», в которой снова уделим внимание городским проблемам и ажиотажу вокруг рынка на Спортивной.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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