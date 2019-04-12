2019-04-12T04:28:33+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной?

«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной?«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной?

Эфир 12 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной?

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В программе «Что приморцу хороШоу» с 8 часов обсудим депутатские зарплаты в Приморье, вредных животных и поставку продуктов в детские лагеря.

В 9 часов эфир продолжит программа «У нас на районе», в которой снова уделим внимание городским проблемам и ажиотажу вокруг рынка на Спортивной.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

«Что приморцу хороШоу»: Закроют или нет рынок на Спортивной?.

Скачать передачу [mp3, 86.2 МБ]
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