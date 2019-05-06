СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-06T08:29:13+03:00

Что приморцу хороШоу: разбор невыполненных полетов со Sky Travel 00:00 00:00

Основная тема сегодняшнего эфира - ловушка с дешевыми авиабилетами от компании Sky Travel, в которую попали детские спортивные и творческие коллективы, а также взрослые дальневосточники.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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