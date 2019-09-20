2019-09-20T05:58:18+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Правда ли, что Владивостокская крепость не сделала ни единого выстрела?

Роман Авилов в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказал о тайнах знаменитого памятника военного зодчества Приморья - Владивостокской крепости.Роман Авилов в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказал о тайнах знаменитого памятника военного зодчества Приморья - Владивостокской крепости.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Историк Роман Авилов в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» развеял мифы о Владивостокской крепости

Что приморцу хороШоу: правда ли, что Владивостокская крепость не сделала ни единого выстрела?

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Сколько денег потратили на строительство Владивостокской крепости? Правда ли, что крепость не сделала ни единого выстрела? Кто сумел заработать на строительстве фортификационных сооружений и какие коррупционные схемы использовались при их возведении?

Ответы на эти и другие вопросы знает Роман Авилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Дальнего Востока России Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Вместе с ним в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» беседуем о тайнах знаменитого памятника военного зодчества Приморья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: история о маленькой девочке Алисе, Владивостокская крепость и концертный сезон в филармонии.

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