Правда ли, что Владивостокская крепость не сделала ни единого выстрела?
Историк Роман Авилов в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» развеял мифы о Владивостокской крепости
Что приморцу хороШоу: правда ли, что Владивостокская крепость не сделала ни единого выстрела?
Сколько денег потратили на строительство Владивостокской крепости? Правда ли, что крепость не сделала ни единого выстрела? Кто сумел заработать на строительстве фортификационных сооружений и какие коррупционные схемы использовались при их возведении?
Ответы на эти и другие вопросы знает Роман Авилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Дальнего Востока России Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Вместе с ним в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» беседуем о тайнах знаменитого памятника военного зодчества Приморья.
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