СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-20T05:58:18+03:00

Что приморцу хороШоу: правда ли, что Владивостокская крепость не сделала ни единого выстрела? 00:00 00:00

Сколько денег потратили на строительство Владивостокской крепости? Правда ли, что крепость не сделала ни единого выстрела? Кто сумел заработать на строительстве фортификационных сооружений и какие коррупционные схемы использовались при их возведении?

Ответы на эти и другие вопросы знает Роман Авилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Дальнего Востока России Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Вместе с ним в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» беседуем о тайнах знаменитого памятника военного зодчества Приморья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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