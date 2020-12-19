Найден конкретный «виновник» массовой гибели морских животных осенью возле Камчатки

Халактырский пляж на Камчатке. Фото: Галина Антонец

Массовую гибель морских животных на Камчатке осенью 2020 года вызвало цветение жгутиковой водоросли карения (Karenia selliformis). Об этом сообщила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.

Из-за этого природного явления в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на один квадратный километр акватории, считают ученые Российской академии наук.

— С помощью современных методов микроскопии и генетических исследований мы идентифицировали вид микроводоросли, вызвавшей массовую гибель морских животных на восточном побережье Камчатки, — сказала Орлова на международном научном вебинаре, организованном по инициативе РАН.

Сейчас исследования продолжаются уже с целью выявления метаболитов, которые продуцирует микроводоросль. Это поможет определить степень их влияния на экосистему.

По словам Татьяны Орловой, карения представляет собой не самый опасный вид микроводорослей, выделяющих нейротоксины.

Напомним, о гибели морских животных возле Халактырского на Камчатке стало известно в конце сентября. Было возбуждено уголовное дело. Однако в пробах воды, почвы, донных отложений и гидробионтов не выявили следов техногенного заражения местности. Позже ученые назвали причиной произошедшего «красный прилив» — цветение водорослей, выделяющих токсичные вещества.

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