Санитара ковидного госпиталя в Приморье отстранили от работы после резонансного видео в сети

Больной заподозрил сбой в работе аппаратов Фото: принтскрин видео.

Кадры из «Находкинской городской больницы», на базе которой развернулся инфекционный госпиталь, облетели сеть, вызвав немало споров. Как уверяет автор видео, съемка велась в реанимации. По словам мужчины, в какой-то момент в аппараты тяжелобольных пациентов попросту перестал поступать кислород. Именно это и стало причиной беспокойства и даже конфликтов с медперсоналом. В больнице прошла внутренняя проверка, одного из дежуривших санитаров отстранили от работы.

Ни для кого не секрет, что эпидемиологическая обстановка в крае довольно тяжелая. Вторая волна коронавирусной инфекции стала еще более жесткой, особенно, если учесть наслоение сезонных заболеваний. В поликлиниках огромные очереди, в аптеках заканчиваются лекарства, а в инфекционных госпиталях разворачиваются дополнительные койки. Словом, ситуация нестабильная, нервы у всех на пределе и без конфликтов не обходится. Как и произошло в Находке.

Один из пациентов госпиталя забил тревогу, заподозрив, нехватку кислорода в аппаратах. Взволнованный больной попытался решить вопрос мирным путем, а потом начал ругаться, словесная перепалка случилась с одним из работников больницы.

Видео моментально разлетелось по местным пабликам, вызвав общественный резонанс.

«Знакомый там работает, говорит людей не хватает, кислорода реально нет. Все прям в бешеном недостатке, людей больных слишком много», «Смотреть страшно, а как бедные люди там??? От безвыходности можно с ума сойти! Дай Господи здоровья и сил», «Бесят те, кто говорит, что корона бред. Когда коснется лично, тогда и завоют во всю глотку. Особенно, когда заболеют родители или они сами», комментируют приморцы.

После резонансных кадров ВРИО главного врача «Находкинской городской больницы» Альфия Семенюк проверила ковидный госпиталь. Руководитель вместе с заведующим стационаром Дмитрием Потешкиным несколько раз совершили обход. Никаких сбоев в работе техники специалисты не выявили. Специалисты отмечают, что кислород подавался и подается без перебоя. Однако подтвердился факт грубого отношения к пациентам со стороны санитара. Сотрудника сразу отстранили от дежурства и планируют уволить за недобросовестное отношение к своим обязанностям.

По словам медиков, ощущение нехватки кислорода у автора видео объясняется его состоянием здоровья, степенью поражения легких и особенностями строения. Как уверяют медики, от других пациентов жалоб не поступало.

В минздраве отметили, что все инфекционные госпитали в Приморье работают в штатном режиме.

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