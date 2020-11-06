Свобода или плен: семье из секты рериховцев по делу о двойном убийстве в Приморье отменили оправдательный приговор

На снимке семья Гордеевых без мужской половины.Их воссоединение было недолгим. Фото: предоставлено Юлией Гордеевой.

Вот уж, действительно, одна из самых неожиданных новостей уходящей недели. Весточка пришла прямо из Пятого апелляционного суда. Там отменили приговор присяжных заседателей, которые в июне 2020 года оправдали семью Гордеевых, обвиняемых в жутком двойном убийстве. Многодетный отец и двое его сыновей, которые относят себя к секте рериховцев, оказались на скамье подсудимых после того, как их соседей – пожилую семейную пару нашли мертвыми.

Напомним, что случилось все в декабре 2016 года в селе Анисимовка. Александр – отец семерых детей, эколог, относит себя религиозному движению, основанному на учениях Николая Рериха. Конфликт вспыхнул между ним и его соседями – Натальей и Евгением, которые не так давно переехали сюда из города. Как оказалось, причина соседских войн – земля. Но тогда никто из местных даже не мог предположить, чем все закончится.

Четыре года назад без вести пропадает та самая пожилая семейная пара. Их обгоревшие тела вскоре найдут в их же машине на окраине села. Единственные подозреваемые в этом деле – Гордеевы, а именно: глава семейства и двое его сыновей. В их отношении возбуждают уголовное дело по статьям: «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

По версии следствия, Гордеевы преградили движение ненавистным соседям в безлюдном месте на дороге. Дальше события разворачивались очень стремительно. Сперва рериховцы били монтировкой и топором по стеклам машины, где сидела пожилая пара. А когда те вышли из салона, забили их до смерти топором. Затем тела погрузили в авто и подожгли.

Им грозило пожизненное лишение свободы. Тем не менее, суд присяжных оправдал семью Гордеевых этим летом. Коллегия заявила, что нет оснований полагать, что мужчины виновны в двойном убийство. В итоге всех троих отпустили на свободу прямо из зала суда. Юлия, супруга Александра Гордеева, тогда делилась своей радостью с «Комсомолкой», сравнивая день освобождения ее семьи из колонии с Днем Победы.

Однако радовались Гордеевы недолго. Всего полгода. И теперь их дальнейшая судьба снова под большим вопросом, а в загадочном уголовном деле опять многоточие.

- Прокуратура Приморского края принесла на приговор апелляционное представление в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в том числе многочисленными нарушениями стороной защиты в ходе судебного разбирательства, - говорит Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - Пятый апелляционный суд, согласившись с доводами прокурора, отменил вердикт присяжных заседателей и оправдательный приговор.

Как выяснилось, со стороны защиты было много нарушений при рассмотрении дела в присутствии заседателей. А любого вида давление на них – запрещено, поэтому предыдущее решение было отменено.

- Всегда хотел добиться того, чтобы виновные были наказаны. Тем более, когда речь идет о таком преступлении. Уверен, что за убийством, которое осталось безнаказанным, последует еще одно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Павел, сын погибшего Евгения. – Очень рассчитываю на то, что новый состав присяжных решит все справедливо. Я вообще не бываю в Анисимовке, потому что боюсь за себя. Не хочу, чтобы еще кто-то из членов моей семьи «без вести пропал». По возможности я буду присутствовать на заседаниях, чтобы быть в курсе событий.

На данный момент все Гордеевы находятся на свободе. Ходатайствовать об их заключении могут лишь после того, как суд примет дело в производство.

СПРАВКА «КП»

Рериховское движение - религиозное течение, последователи которого исповедуют Агни-Йогу, или Живую Этику, - религиозно-философское учение супругов Николая и Елены Рерихов. В основе учения лежит представление о духовной эволюции, благодаря которой сознание, пройдя многочисленные воплощения, претерпевает положительные изменения, тянется к Свету, очищается и расширяется.

В определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» заявляется о несовместимости «Живой Этики» с христианством.

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