«Сила секты безгранична»: в деревне боятся рериховцев, вышедших на свободу по милости присяжных в Приморье

ОПРАВДАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Коллегия присяжных в Приморье в конце мая приняла шокирующее решение. Заседатели оправдали семью из Анисимовки, последователей учения рериховцев. Главу семьи и двух сыновей обвиняли в двойном убийстве, грозило пожизненное заключение. Однако суд вынес приговор в пользу подсудимых и освободил их от наказания.

Как итог – Александра Гордеева и его сыновей выпустили на свободу прямо из зала суда. Юлия, супруга Александра, счастлива и не может поверить в то, что спустя почти 4 года их семья воссоединилась. А вот родственники погибших такому вердикту, мягко говоря, не рады. Мало того, что они уверены в виновности Гордеевых, так теперь опасаются за свои жизни.

Село разделилось на два фронта. По словам Юлии, большинство на их стороне и празднует возвращение земляков. А вот другая сторона уверяет, что теперь у многих страх, что Гордеевы почувствуют безнаказанность, и в селе начнется хаос.

ПРИСЯЖНЫЕ VS ПРОКУРАТУРА

Судьбу Гордеевых решала коллегия присяжных заседателей. 6 человек из 12 поверили в то, что никто из них не совершал преступление и не причастен к убийству соседей. Напомним, что тела Натальи и Евгения нашли в сгоревшей машине в декабре 2016 года. Подозрения сразу пали на Александра Гордеева и двух его сыновей.

Как полагают следователи, мужчина вместе с парнями поехали в безлюдное место недалеко от дома соседей. Они заранее вооружились топором и монтировкой. По версии оперативников, Гордеевы все спланировали и выехали на местность с одной целью – убить. Увидев джип соседей, они набросились на иномарку и стали бить по стеклам. Евгений вышел из машины, чтобы разобраться, но получил удар по голове топором. Наталья же не стала выходить из джипа, вместо этого развернулась и надавила на газ, чтобы скрыться от Гордеевых. Но спастись ей так и не удалось. Внедорожник застрял в болоте.

- Обвиняемые жестоко расправились с потерпевшей, нанеся множественные удары руками, ногами и топором по ее голове. После совершения убийства пары, обвиняемые вывезли транспортное средство вместе с телами в безлюдное место, где совершили поджог. В результате чего был причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю.

И вот спустя три с половиной года, в противовес позиции следствия, присяжные оправдали обвиняемых. Поэтому сейчас все трое на свободе.

ПРОКУРАТУРА VS ПРИСЯЖНЫЕ

Точку в этом деле ставить еще слишком рано. Приморская прокуратура, не согласившись с таким финалом резонансного уголовного дела, обжаловала приговор.

- В апелляционном представлении поставлен вопрос об отмене приговора в связи с многочисленными процессуальными нарушениями, допущенными стороной защиты в суде, несоблюдением прав потерпевших, неясностью и противоречивостью вердикта присяжных, ограничением государственного обвинителя в представлении доказательств, - сообщают в пресс-службе прокураты Приморского края.

Родственники погибших практически не сомневаются в том, что прокуратуре удастся добиться пересмотра уголовного дела.

- Вы понимаете, что сейчас все село в страхе. Мы не знаем тех людей, которые были рады их возвращению. Все, кого я знаю, пребывают в шоке и не понимают, как их могли выпустить. Просто сила секты, видимо, безгранична. Мы будем обжаловать это решение столько, сколько это будет нужно, потому что люди, которые чувствуют безнаказанность, обязательно пойдут на преступление снова, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Павел, сын погибшего Евгения.

ДЕРЕВНЯ ОБОМЛЕЛА

Сами Гордеевы относят себя к секте рериховцев – довольно распространенного в России религиозного движения. Александр – глава семейства, отец семерых детей, эколог (по словам супруги). Учение, на котором завязаны принципы семьи, основаны на духовном развитии человека и укреплении развития духовных основ человечества. Когда в жестоком убийстве соседей обвинили их, многие в Анисимовке удивились, а другие же напротив – были уверены, что этим все и должно было закончиться.

Их конфликт начался с дороги, которая пролегала на участке погибших. Гордеевы считают, что пожилая семейная пара переехала из города в деревню, чтобы «завоевывать земли». В свою очередь родственники убитых считают, что сами рериховцы – еще те фрукты.

«Комсомолка» решила выяснить, какого мнение жителей Анисимовки о Гордеевых, и как они отреагировали на их возвращение.

- Да, я знаю, что их освободили. Хотя был сильно удивлен. Они ведь сразу признались, что совершили преступление. Я могу сказать, что отношения между Гордеевыми и убитыми были натянутыми, даже враждебными. Гордеевы считают себя свободными – такой стиль у этой семьи. Лет пять назад Александр избил Евгения из-за той самой дороги, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Виталий, лесничий. – Гордеевы любят порисоваться. На мой взгляд, они очень двуличные. Прикрываются многодетностью. Когда я был там лесничим, Александр занимался деревообработкой. Этим и зарабатывал на жизнь, притом незаконно. То, что он называет себя экологом, это просто самопиар, не более. Наталья, узнав, где он занимается вырубкой, передала информацию полиции. Они должны были задержать их, но не доехали. Видимо, когда Гордеевы поняли, что пахнет жареным, решили пойти на крайние меры. Я сильно удивился, когда узнал, что их выпустили, ведь все мы уверены в виновности. Страха, что они ходят по деревне у меня, конечно, нет, потому что они – не маньяки, но до сих пор понять, как из-за неприязни можно убить, я не могу.

Как ни странно, многие, с кем нам довелось побеседовать, примерно также охарактеризовали Гордеевых и признались, что война началась с дороги, но поводом стала именно информация о сомнительной лесозаготовке.

- Воровство в чистом виде. Я слышал, что, когда Александр избил Евгения, суд в Большом Камне оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Тогда они еще больше озлобились. Гордеев ведь вообще никогда ни на кого не работал. Все рубил деревья, чтобы продавать в селе. Я сам еще не видел их после освобождения, но мне продавщица рассказала, что, при виде Гордеевых, аж содрогнулась, - говорит Виктор, 81-летний житель Анисимовки. – Говорит, они счастливые такие. Еще бы, они сейчас поняли, можно все. Они ведь и дальше себя будут так вести – почувствовали слабину судебной системы. Вышли на свободу. Да мы все были в шоке, когда узнали, что их выпустили. Уму не постижимо.

Похоже, что далеко не вся деревня была в числе тех, кто считает Гордеевых примерной семьей. Многие говорят о том, что религиозное движение, многодетность и борьба за экологию – маска, за которой прячется истинное лицо их семьи.

- Вот она вся наша законодательная система. Можно убивать и оставаться безнаказанными. Мое мнение, что Гордеевы люди без чести и совести, - делится своим мнением житель села Дмитрий. – Еще когда Евгений был жив, он говорил о том, что Гордеевы – это служители дьявола. Так оно и есть. Мне вообще не хочется о них говорить, потому что их семья мне неприятна. У всех был шок, когда они вышли на свободу. Лично у меня нет слов, теперь и не знаю, к кому обращаться, если помощь потребуется мне, когда тут убийц оправдывают.

Есть и те, кто уверен в невиновности рериховцев.

- Я уверен, что Гордеевы не имеют никакого отношения к убийству Натальи и Евгения. Думаю, что настоящие виновники живут во Владивостоке и остались на свободе. Я лично знаком с Александром Гордеевым с тех пор, как он вместе с семьей переехал в село. Могу охарактеризовать его только с положительной стороны, как и всю его семью, - рассказывает корреспонденту «КП» Станислав Верхолат, житель села Анисимовка. - Гоноховы переехали позже и сразу стали вести себя таким образом. Началось все с собак, но потом их влияние и связи давали им возможность оставаться безнаказанными и чувствовать себя хозяевами села. Наталья ведь сразу сказала, что хочет забрать себе все эти земли. Гордеевы также получали от нее такие угрозы.

Примечательно, что сами Гордеевы, которые воссоединились после четырехлетней разлуки, предполагают, что Наталья и Евгений живы. А в машине были не их тела.

- Я всегда знала, что они не виноваты, и вот справедливость восторжествовала. Я не удивлюсь, если потом выяснится, что наши соседи живы и здоровы, а просто хотели разлучить нас, отправив моих мужчин за решетку, а младших – в детдома, - говорит Юлия Гордеева, супруга Александра. – Наталья ведь мне это и говорила прямым текстом.

Точка в этом загадочном уголовном деле пока не поставлена. Возможно, Гордеевым предстоят новые разбирательства и новое, вероятно, несправедливое, лишение свободы. А может, апелляция не приведет ни к каким результатам, и семья сможет перевернуть эту печальную страницу. Вот только если они невиновны, кто поможет теперь восстановить репутацию в селе? и кто ответит за смерть двух человек?

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