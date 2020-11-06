«Вы серьезно?!»: мужчину в байкерском шлеме отказались обслуживать в магазине Владивостока из-за отсутствия маски

Мужчину не стали обслуживать в магазине, потому что на нем не было маски. Фото: принтскрин видео.

Не история, а просто басня, героем которой стал Данил – житель Владивостока. А начиналось все довольно-таки обыденно. В четверг, 5 ноября, вечером мужчина поехал на своем мотоцикле в магазин, купить торт. Приморец соблюдает все меры предосторожности на дорогах, поэтому на голове у него был специальный шлем. Данил признается, что в курсе всей эпидемиологической ситуации в регионе и не является противников масочного режима, но согласитесь, сложно надеть медицинскую маску на объемный шлем. Многие скажут, что и смысла в этом нет. Но, видимо, есть.

Данил зашел в магазин, взял «Наполеон» и направился к кассе. В голове у него даже не было мысли о том, что что-то пойдет не так. До тех пор, пока продавец не спросила у администратора, может ли она обслужить мужчину, когда на нем нет маски. Видимо, шлем показался ей крайне небезопасным.

- Когда прозвучал этот вопрос, я достал телефон и начал снимать. Было интересно, какой ответ прозвучит. Когда администратор сказала: «Ну, он же без маски» - это значило нет, я сперва засмеялся, потом переспросил, мол, это все серьезно или как, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Данил Пац. – Оказалось, серьезно. Да и как назло медицинской маски у меня с собой не было. Пришлось оставить торт и уйти из магазина ни с чем.

Мужчина обращает внимание на то, что за весь период пандемии он впервые столкнулся с такой ситуацией. До этого дня никому из продавцов не приходила в голову идея, при виде человека в шлеме поверх повязки, сказать, что на нем нет маски. Тем не менее, Данил не был намерен конфликтовать, он лишь отметил, что ситуация вышла довольно-таки комичная, ведь байкерский шлем – более надежное средство защиты от коронавируса, чем тонкая медицинская маска.

Видео, на котором Данилу отказывают в обслуживании, уже набирает популярность в сети. «Доброе пожаловать в абсурдный мир! Чувствую себя злостным нарушителем режима» - пишет байкер в своем аккаунте @daniljway. Многие подписчики поблагодарили приятеля за то, что тот здорово поднял им настроение. К счастью, большая часть людей отнеслась к произошедшему с юмором и иронией. Ведь каждый из них понимает, дело не в людях – такие правила.

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