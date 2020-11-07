Въезд ограничат. Правительство Приморья прокомментировало новые меры из-за коронавируса

В правительстве рассказали о вынужденных мерах из-за COVID-19 Фото: Милана СОКОЛ

С 8 ноября в Приморье ограничат въезд транспорта на территорию пункта пропуска «Пограничный». Временно будет приостановлена электронная очередь. Очередные меры вызваны распространением новой коронавирусной инфекции в России и Китая. На границе уже скопилась внушительная очередь из фур. Ограничения могут привести к очередному овощному кризису.

Власти Поднебесной усилили контроль за соблюдением карантинных мер и в очередной раз сократили число машин, которым разрешено въезжать на китайскую территорию. Вместо 45 фур в каждую сторону стали пускать по 30, да и требования к перевозке грузов и самим дальнобойщикам стали жесче. Водителям теперь необходимо предоставить действующую справку об отсутствии COVID-19, но даже с ее наличием в конце октября оказалось запрещено перемещение по Китаю. Дальнобойщики были вынуждены оставлять прицепы и быстро возвращаться к месту стоянки. Сразу начались простои. Благодаря вмешательству краевых властей часть требований удалось смягчить и наладить систему экспресс-тестирования у пунктов пропуска. Однако ситуация остается напряженной. Сейчас в МАПП «Пограничный» собралось около 100 большегрузов.

– Для того, чтобы это количество не возрастало, правительство Приморья приняло решение временно приостановить проезд по электронной очереди на территорию, прилегающую к этому пункту пропуска, на несколько дней. Мы рассчитываем, что за это время очередь из скопившихся у пункта пропуска автомобилей сократится, поскольку пункт пропуска продолжит работу. При этом заявки на включение в электронную очередь будут приниматься. После того, как ситуация стабилизируется, проезд по электронной очереди будет возобновлен, – сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

По словам специалиста, приморские власти держат ситуацию на границе на особом контроле и ведут переговоры с правительством провинции Хэйлунцзян и МИД КНР. Ранее сторонам уже удалось решать подобные вопросы. Вынужденные простои и сокращение перевозок напрямую повлияли на качество овощной продукции и сроки ее поставки в Приморье. Чтобы избежать очередного овощного кризиса власти рассматривают возможность перевозки ходового товара в вагонах рефрижераторах по железной дороге. Также специалисты планируют увеличить поставки помидор, огурцов и перцев и других регионов России.

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