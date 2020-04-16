2020-04-16T06:16:37+03:00
Общество

«Продуктов нет, соляра заканчивается»: на границе Приморья и Китая выстроилась огромная очередь дальнобойщиков

Жесткие транспортные ограничения со стороны КНР в четыре раза сократили скорость грузопотока [видео]
Милана СОКОЛ
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Дальнобойщики застряли на границе из-за снижения пропускной способности. Фото: Ирина Кульчицкая, пресс- секретарь Уссурийской таможниДальнобойщики застряли на границе из-за снижения пропускной способности. Фото: Ирина Кульчицкая, пресс- секретарь Уссурийской таможни
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Вереница из фур образовалась на подступах к российско-китайской границе. Дальнобойщики, занимающиеся международными грузоперевозками, буквально поселились в машинах. Коронавирус ударил и по этой отрасли. Ранее китайская сторона приняла меры по предотвращению распространения новой инфекции и существенно сократила грузопоток. Заложниками ситуации оказались простые работяги, которые около недели пытаются доставить груз по назначению.

Заложниками ситуации на границе оказались дальнобойщики.Видео: предоставлено "Комсомолке" очевидцами

Тщательный осмотр и дезинфекция машин, проверка документов и состояния самих водителей и всего 15 авто вместо 50 въезжающих ранее в Китай – сегодняшние реалии в пунктах пропуска Хуньчунь и Суйфэньхэ. Китайские власти пошли на жесткие меры после повторной вспышки коронавируса в приграничной с Приморьем провинции Хэйлунцзян. К слову, в этот раз зараза оказалась завозной, причем из России. Диагноз подтвержден уже у 399 жителей Китая, которых эвакуировали из Москвы. Больные иностранцы летели через Владивосток обычными рейсами с гражданами России.

– Уже стоим больше недели, движения практически нет. Запускают максимум 15 машин за сутки, представьте, какая здесь очередь накопилась. А главное, нам никто ничего объяснить не может. Так бы разъехались уже по домам, но все надеются попасть в Китай, переходы то не закрыты, – рассказал «Комсомолке» дальнобойщик Дмитрий.

По словам сотрудников таможни, проблемы именно из-за ужесточения мер профилактики распространения инфекции.

– Так, 13 и 14 апреля 2020 года в пунктах пропуска МАПП Пограничный таможенники оформили 30 транспортных средств, следующих в Китай, 32 – из Китая. В ДАПП Полтавка 13 и 14 апреля оформлено 40 транспортных средств, следующих в Китай, 41 – из Китая. В МАПП Краскино за два дня зарегистрировано 30 машин, следующих в Китай, 29 – из Китая. Эти значения практически в четыре раза меньше установленной пропускной способности пунктов и среднесуточных значений марта 2020 года, – констатировали в пресс-службе Уссурийской таможни.

В Пограничном началась настоящая война из-за въезда на пункт пропуска.Видео: предоставлено очевидцами

Краевые власти знают о проблеме и пытаются ее оперативно решить, называя восстановление объема грузоперевозок одной из первостепенных задач.

– На протяжении всех этих дней мы ведем переговоры и с руководителями провинций Хэйлунцзян и Цзилинь и с генеральным консулом КНР во Владивостоке. Мы стараемся договориться о возобновлении грузового сообщения в полном объеме. Также консультируемся по поводу введения иных механизмов, которые бы позволили пропускать больше фур на территорию Китая и Приморского края и увеличили бы режим работы. На сегодняшний день и для Китая, и для России эти гуманитарные потоки важны. На территорию Приморья из Поднебесной ввозятся средства индивидуальной защиты, предназначенные и для других регионов России, – прокомментировал заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли Константин Шестаков.

По словам Шестакова, также в Приморье из Китая поступает плодоовощная продукция, предназначенная для всего Дальнего Востока. Власти надеются в ближайшие дни прийти к взаимовыгодному решению. Пока же руководству транспортных компаний советуют задуматься о необходимости перевозки грузов в соответствии со сложившейся обстановкой, во избежание еще большего скопления фур на границе.

Стоит отметить, что в начале апреля пункты пропуска через китайскую границу полностью закрыли, они не работали 4 дня. Тогда китайские власти обнародовали информацию о дальнобойщике из Приморья, у которого подтвердился коронавирус при возвращении из Китая. Перевозчик успел пообщаться с 32 людьми, его контакты пришлось отслеживать полиции Поднебесной.

Водителям большегрузов теперь запрещено ночевать в Китае, они обязаны доставить груз и быстро вернуться назад. Соответственно, в Приморье в основном возвращаются пустые фуры, так как собрать груз в Китае за несколько часов крайне сложно.

Справка

До ввода ограничений пропускная способность МАПП Краскино в сутки составляла 48 транспортных средств в оба направления (24 – из РФ, 24 – из КНР), МАПП Пограничный – 100 транспортных средств в оба направления (50 – из РФ, 50 – из КНР).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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