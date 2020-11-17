«Здесь столько фур, что люди ждут неделями»: Полтавка на границе Приморья с Китаем превратилась в новую горячую точку

Все стоянки забиты транспортом. Фото: предоставлено очевидцами.

«На границе тучи ходят хмуро» – вспоминаются слова известной песни при просмотре видео, которым поделились с «КП» читатели. Из-за усиления мер по борьбе с коронавирусом и сокращения числа въезжающих в Китай авто, на пунктах пропуска в Приморье возник настоящий коллапс. Вслед за Пограничным, где образовалась внушительная пробка из фур, в место базирования большегрузов превратилась и Полтавка. По подсчетам самих дальнобойщиков, здесь около 250 машин.

Перевозчики, которые в очередной раз оказались заложниками ситуации, вынуждены проставить в ожидании заезда в Поднебесную. Кто-то оставляет на обочине прицеп, кто-то занимает очередь в полной экипировке – тягач вместе с грузом. Крупногабаритная техника оккупировала обочину и часть дороги, так что для проезда на довольно узкой дороге осталась одна полоса. При этом стоит отметить, что и официальные стоянки, до которых несколько километров, забиты транспортом до отказа.

– То, что творится в Полтавке – это невозможно. Куча грузовых машин, стоянки забиты, приходится парковаться в три ряда. Приходится друг друга подпирать. За пределами парковок грузовики стоят на дороге до самого села. В Китай пускают по 30 машин, при этом примерно 15-17 заходят, чтобы просто забрать свои прицепы, ведь их теперь нужно отстегивать и оставлять для разгрузки за границей. В итоге всего половина заезжает гружеными. Раньше, чтобы попасть в Дунин, принимали справки об отсутствии коронавируса, теперь запрашивают тесты из лабораторий. Как их успевать проходить и кто будет возмещать расходы, не понятно. Электронную очередь убрали, и начался полный бардак, нужно ее срочно возвращать и разгружать границу, – поделился наболевшим с «Комсомолкой» один из водителей.

Стоит отметить, что сокращение пропускной способности может грозить Приморью очередным овощным кризисом. Ведь именно из Китая в регион поступает большая часть продукции. Напомним, 8 ноября был ограничен въезд большегрузов в Пограничный и также приостановлена электронная очередь. Власти ведут переговоры с китайской стороной, чтобы возобновить грузоперевозки в полном объеме. Краевое правительство решает вопрос о доставке груза из Поднебесной по железной дороге, а также старается наладить поставки овощей и фруктов из других регионов.

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