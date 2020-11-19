Ледяной дождь во Владивостоке 19 ноября 2020 года: хроники апокалипсиса

Ледяной дождь во Владивостоке 19 ноября 2020 года и его последствия. Фото: @dps.control.

Ледяной дождь во Владивостоке 19 ноября 2020 года – явление, которое точно запомнится надолго. Напомним, что началось все со штормового предупреждения, о котором синоптики объявили в начале недели. Но тогда никто даже не догадывался, какой урон нанесет непогода региону. Минувшей ночью на Приморье обрушился циклон. Сперва в крае пошел ледяной дождь, а вслед за ним - снег. Ну и результат этого тандема оказался фатальным.

Первый тревожный звонок - каток на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток. Движение было просто-напросто парализовано. Большегрузы, которые надеялись доехать до пункта назначения, просто встали на дороге, иначе это могло бы привести к трагическим последствиям.

Буквально за ночь край превратился в настоящий зимний ад, в котором дороги – каток, а деревья оказались в ледовом заточении. Кстати, такого явление давно здесь не было. Ветви, машины, столбы, скамейки – все, что находится на улице словно заморозили.

Ледяной дождь во Владивостоке 19 ноября 2020 года открыл счет поваленными деревьями. Они просто не выдерживали тяжести, ломались с хрустом и падали. Больше всего тут пострадали, конечно машины. Их стихия не пощадила. Деревья падали во Владивостоке, Уссурийске, Находке Артеме – везде, где только могли.

Не обошлось и без чуда. Настоящего, от которого пробегают мурашки. Во Владивостоке из-за непогоды с крыши многоквартирного дома упала огромная бетонная плита. Угодила она прямо на машину, которая была припаркована у подъезда. Но удивительно в этой истории то, что хозяин пострадавшей иномарки успел отбежать от авто за секунду до падения. 19 ноября для него теперь второй День рождения. Машина, конечно, ремонту не подлежит.

Однако стоит отдать должное, что это далеко не единственный транспорт, который пострадал от апокалипсиса. На Нейбута бетонный столб упал на машину. Не такой масштаб, но оставить без внимания нельзя.

Ну и разумеется, не обошлось и без коммунальных аварий. Из-за последствий мощного снежного циклона без света в регионе остались около 30 тысяч человек. Одна из самых сложных ситуаций сложилась в Артеме. Власти решают вопрос о введении там режима ЧС.

Сейчас с последствиями непогоды пытаются справиться дородные службы и сотрудники МЧС. Стоит признать, пока стихия ведет. Ледяной дождь - 1, Приморье - 0.

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