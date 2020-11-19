«Главное дочки не было рядом»: выживший при падении бетонной плиты на авто во Владивостоке рассказал подробности ЧП

Александр празднует второй день рождения. Фото: из личного архива героя публикации

Житель Владивостока, сам того не подозревая, прославился на всю Россию, и повод оказался отнюдь нерадостный. Александра едва не раздавило бетонной плитой, спикировавшей с крыши многоэтажки на его новенький кроссовер. Шокирующий момент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме. Кадры, от которых захватывает дух, быстро разлетелись по сети. «Комсомолке» удалось пообщаться с героем видео, который 19 ноября вполне может отмечать свой второй день рождения.

Хоть для Саши сегодняшний день выдался действительно сложным, плюсы тоже можно найти. Ведь сам он чудом остался жив и невредим, да и никто из близких, к счастью, не пострадал. А машина – дело наживное.

– Утро добрым не бывает,– с юмором начал рассказ владелец Nissan X-Trail, превратившегося в груду металлолома. – Примерно в 11:00 вышел во двор почистить машину от льда. Когда подул ветер, услышал дикий скрежет, поднял голову наверх, а на меня летит бетонная плита. Несколько секунд ...и она уже раздробила машину пополам. Главное, что дочи не было рядом, – поделился Александр, которого сегодня все поздравляют с чудесным спасением.

То ли ангел хранитель у парня отличный, то ли реакция отменная, но Саша мастерски увернулся от махины. Машине повезло гораздо меньше. Праворульный Nissan X-Trail житель Владивостока купил меньше месяца назад и даже не успел переоформить на себя. Авто, стоимостью около 600 000 рублей, хоть и было застраховано, но не от подобного ЧП. Разбитый кроссовер сейчас сиротливо стоит у подъезда.

– Случай не является страховым. Возмещать ущерб, скорее всего, будет управляющая компания. Они, кстати, приезжали к нам в дом, но на связь со мной никто не вышел. Заявление в полицию уже написал. Сейчас ждем независимую экспертизу. 100 % придется судиться, – рассказал Александр.

Плита буквально раздавила авто. Фото: dpskontrol125rus

Сочувствующих в сети беде автомобилиста, оказалось довольно много. Личная страничка героя буквально пестрит комментариями. Неравнодушные жители Приморья даже организовали сбор денег на покупку нового авто. Пока собрать удалось немного, порядка 15 000 рублей. Возможно, эти деньги пойдут на услуги адвоката, ведь теперь парню предстоит длительное хождение по инстанциям перед судом.

Тем временем фактом падения бетонной плиты уже заинтересовалась краевая прокуратура. Специалисты считают, что на машину мог рухнуть козырек вентиляционной шахты. По словам жильцов Нейбута, 34, конструкция могла не выдержать обледеневшие провода, которые ее и стянули вниз.