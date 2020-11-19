«Держусь бодрячком»: владелец раздавленной плитой машины из Владивостока поблагодарил всех за поддержку

Александр обратился ко всем, кто его решил поддержать. Фото: из личного архива героя публикации (Instagram/22gramm)

«Счастливчик Гилмор» или просто Александр из Владивостока, который волею случая стал героем сети, поблагодарил всех, кто переживает за его судьбу. Еще вчера парень был обычным жителем дома №34 на Нейбута, а сегодня – настоящая знаменитость. Как мастерски Саня увернулся от летящий с крыши плиты – знают уже за пределами Приморья.

– Я не унываю, держусь бодрячком, – заверил подписчиков Александр на личной страничке в сети. Кстати, буквально за час число фолловеров увеличились вдвое. Оно и понятно, после видео, распространившегося в интернете, от которого буквально в венах стынет кровь, историей заинтересовались многие.

Помимо праздного интереса, парню, который ускользнул от смерти, но лишился недавно купленного авто, многие решили помочь. Со словами «на валерьянку», «будь здоров» и «на новенькую машину», неравнодушные пользователи сети открыли сбор денег. При этом сам пострадавший автовладелец явно не ожидал подобного развития событий, поэтому оказался удивлен доброте незнакомых людей.

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