Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Официально: из-за непогоды в Приморье ввели режим ЧС

По предварительным подсчетам, стихия уже нанесла урон краю на 80 миллионов рублей
Милана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий
Специалисты устраняют последствия разгула стихии

Специалисты устраняют последствия разгула стихии

Фото: Милана СОКОЛ

Бушующая вторые сутки в Приморье непогода стала причиной введения режима ЧС на краевом уровне. Без света по прежнему остаются больше 169 тысяч человек. Из-за аномального обледенения, которое зафиксировано впервые за три десятилетия, произошло множество коммунальных аварий. Для ликвидации последствий удара стихии, в край привлекаются дополнительные силы энергетиков из соседнего Хабаровска. Уже сейчас понятно, что стихия нанесла многомиллионный урон.

– Циклон принес много бед. Губернатор, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 миллионов рублей. У нас есть эти деньги. Для этого и существуют резервы. Но это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью, – отметила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Основной причиной аварий в Приморье оказалось сильное обледенение и ветер. Опоры попросту не выдерживают тяжесть налипшего снега и льда. Масштабные отключения зафиксированы во Владивостокском, Артемовском, Шкотовском, Надеждинском и Партизанском округах. Также перепады подачи энергии отмечаются в Большом Камне, Фокино и Спасске-Дальнем. Как отмечает правительство Приморья, зарегистрированы 142 отключения на линиях электропередач и на 1736 трансформаторных подстанциях, принадлежащих крупным компаниям.

В ликвидации последствий аварий на электросетях в Приморье заняты 99 бригад, а это – около 370 специалистов и почти 160 единиц техники. На помощь пришли и местные спасатели, а также энергетики из соседнего региона. Несмотря на столь внушительный штат работников, нельзя забывать о человеческом факторе. Непогода вносит свои коррективы в рабочий процесс.

– Элементарно люди не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром, автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений, а куда и заезжают, не могут работать, так как есть риск опрокидывания. Не везде быстро можно и обнаружить повреждение, ведь зачастую энергетики ищут обрывы пешком, потому что даже высокопроходимая техника не может проехать, – рассказала о сложившейся ситуации заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко.

Стоит отметить, что из-за сильного обледенения на проводах возникают повторные обрывы и соответственно отключения энергии. Коммунальщики сбивают наледь совместно с сотрудниками МЧС, параллельно с этим специалисты подключают резервных генераторы на котельные, насосные станции и другие социально значимые объекты.

Жителей края, которые остались на несколько суток без света, воды и отопления, готовы принять в пунктах временного размещения. Таких пока открылось два: во Владивостоке на базе Лицея №41 на Воропаева, 31, и в Артеме на Фрунзе,32б, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса. Обратившихся накормят и обогреют, а при необходимости – окажут психологическую поддержку.

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ

Рекомендуемые