Официально: из-за непогоды в Приморье ввели режим ЧС

Специалисты устраняют последствия разгула стихии Фото: Милана СОКОЛ

Бушующая вторые сутки в Приморье непогода стала причиной введения режима ЧС на краевом уровне. Без света по прежнему остаются больше 169 тысяч человек. Из-за аномального обледенения, которое зафиксировано впервые за три десятилетия, произошло множество коммунальных аварий. Для ликвидации последствий удара стихии, в край привлекаются дополнительные силы энергетиков из соседнего Хабаровска. Уже сейчас понятно, что стихия нанесла многомиллионный урон.

– Циклон принес много бед. Губернатор, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 миллионов рублей. У нас есть эти деньги. Для этого и существуют резервы. Но это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью, – отметила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Основной причиной аварий в Приморье оказалось сильное обледенение и ветер. Опоры попросту не выдерживают тяжесть налипшего снега и льда. Масштабные отключения зафиксированы во Владивостокском, Артемовском, Шкотовском, Надеждинском и Партизанском округах. Также перепады подачи энергии отмечаются в Большом Камне, Фокино и Спасске-Дальнем. Как отмечает правительство Приморья, зарегистрированы 142 отключения на линиях электропередач и на 1736 трансформаторных подстанциях, принадлежащих крупным компаниям.

В ликвидации последствий аварий на электросетях в Приморье заняты 99 бригад, а это – около 370 специалистов и почти 160 единиц техники. На помощь пришли и местные спасатели, а также энергетики из соседнего региона. Несмотря на столь внушительный штат работников, нельзя забывать о человеческом факторе. Непогода вносит свои коррективы в рабочий процесс.

– Элементарно люди не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром, автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений, а куда и заезжают, не могут работать, так как есть риск опрокидывания. Не везде быстро можно и обнаружить повреждение, ведь зачастую энергетики ищут обрывы пешком, потому что даже высокопроходимая техника не может проехать, – рассказала о сложившейся ситуации заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко.

Стоит отметить, что из-за сильного обледенения на проводах возникают повторные обрывы и соответственно отключения энергии. Коммунальщики сбивают наледь совместно с сотрудниками МЧС, параллельно с этим специалисты подключают резервных генераторы на котельные, насосные станции и другие социально значимые объекты.

Жителей края, которые остались на несколько суток без света, воды и отопления, готовы принять в пунктах временного размещения. Таких пока открылось два: во Владивостоке на базе Лицея №41 на Воропаева, 31, и в Артеме на Фрунзе,32б, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса. Обратившихся накормят и обогреют, а при необходимости – окажут психологическую поддержку.