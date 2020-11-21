Босфор Восточный завершил первый рейс и высадил на материк "пленников" Русского острова

Паром вмещает у себя на борту порядка 20 машин Фото: Сергей БАЛАНОВ

Утром 21 ноября во Владивостоке перекрыли мост на остров Русский. Причина - падающие с конструкций наледи, из-за которых передвигаться по мосту стало опасно для жизни.

Днем на территории моста сотрудники краевого МЧС выставили наблюдательные посты для мониторинга и запланировали возможное открытие проезда на 17 часов вечера. Надеялись на лучшее, но подчеркивали, что восстановление движения зависит исключительно от обстановки.

С наступлением сумерок стало ясно: проезжать по мосту нельзя. Наледи и сосульки продолжают падать с вантов.

К этому времени на острове Русский скопилось уже порядка 200 машин, все - на материк. Для переправки людей был пущен паром Босфор Восточный. Он вмещает у себя на борту порядка 20 машин. На данный момент первый рейс с острова на материк уже завершился: судно переправило 21 машину и 182 человека.

На материковой стороне также много желающих переправы: 43 человека и 19 машин. После того как все разместились на борту, паром отправился.

Напомним, что деньги за перевозку с людей брать не будут - вся оплата пройдет по линии ЧС. Как обещают краевые власти, паром будет ходить "челноком" до тех пор, пока на материк не доставят всех желающих.

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