Черный Чуркин, светлый центр: два мира на одном фото

Вид на темный Чуркин. Фото: instagram.com/vyshe.kryshi

Потрясающие снимки ночного Владивостока с квадрокоптера после ледяного шторма опубликовал паблик «Выше крыши» в Инстаграме. На нем виден контраст между светлым центром города и районом Чуркин, который уже четвертый день остается без электричества.

Фотографам удалось показать идеальный контраст между двумя городскими районами. Пока в центре горят фонари и окна домов, Чуркин погрузился в темноту. Более того, Золотой мост, соединяющий оба района, тоже оказался разделен ровно пополам на темную и светлую сторону.

Такие два разных мира. Фото: instagram.com/vyshe.kryshi

Нельзя сказать, что центр не пострадал. Тут тоже были отключения света, оборванные провода, раздавленные упавшими столбами машины и многое другое. Но самая острая ситуация, конечно же, в Первомайском районе.

Золотой мост разделили ровно пополам. Фото: instagram.com/vyshe.kryshi

Из-за упавших опор ЛЭП на Морском кладбище без света остались тысячи горожан. Следом отключили воду и отопление. Все привело к тому, что в воскресенье в Первомайском районе организовали полевые кухни и пункты раздачи воды и газовых баллонов. Они будут работать и в понедельник, по ссылке – адреса.